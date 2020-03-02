В Москве у мужчины при МРТ случайно обнаружили сантиметровый осколок в глазу

В московскую Филатовскую больницу был доставлен 53-летний мужчина с динамическим нарушением мозгового кровообращения. Во время проведения операции врачи вытащили из века его правого глаза осколок, пишет АГН «Москва».

Пациент предположил, что инородное тело попало в его организм примерно 25 лет назад. Тогда он попал в серьезную аварию, в результате которой получил множественные ранения лица из-за разбитого лобового стекла. Все это время осколок никак его не беспокоил. Обнаружить его удалось лишь случайно, при проведении МРТ.

Длина осколка составляла примерно один сантиметр. Операцию по извлечению провели врачи Второго офтольмологического отделения больницы.