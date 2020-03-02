Близкие умершего пациента могут получить право доступа к его медкарте

Депутатам предстоит рассмотреть законопроект о праве родственников получать медицинскую карту скончавшегося пациента.

Документ внес член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, преставляющий КПРФ, пишет «Парламентская газета».

В пояснительной записке говорится о том, что федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» устанавливает право пациента либо его законного представителя знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, однако документ не определяет правовой режим доступа к информации о пациенте после его смерти. «Подобное явление приводит к нарушению основных прав и свобод граждан, что подтверждается обширной правоприменительной практикой», – указывают авторы законопроекта.

По словам депутата, учет интересов пациентов, а также их супругов и родственников должен быть сбалансирован в вопросах доступа к медицинской информации пациента в случае его смерти. «Если сведения о причине смерти и диагнозе заболевания пациента доступны заинтересованному лицу в силу закона, сохранение в тайне от него информации о предпринятых мерах медицинского вмешательства, в том числе о диагностике, лечении, назначенных медицинских препаратах, не может быть во всех случаях быть оправдано необходимостью защиты врачебной тайны, особенно с учетом мотивов и целей обращения за такими сведениями», – пояснил Куринный.

В соответствии с сегодняшним законодательством, сведения о факте обращения гражданина за медицинской помощью, состоянии его здоровья и диагнозе составляют врачебную тайну. Право на ее раскрытие без письменного согласия пациента либо его представителя дается только органам внутренних дел, дознания, военным комиссарам, а также в случае, если лицо является несовершеннолетним или не способно выразить свою волю. Также эта информация раскрывается при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений.