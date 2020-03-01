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Пациентка с подозрением на коронавирус могла сбежать из Крыма в Ростов

Здоровье и дом - Здоровье
15:38, 01 марта 2020

Главный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская подтвердила, что в Севастополе из инфекционной больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.

Чиновница от здравоохранения отметила в комментарии «РИА Новости», что у медорганизации уже есть постановление суда, согласно которому женщина должна быть принудительно помещена в стационар. Сейчас она объявлена в розыск.

Точное время, когда пациентка покинула больницу, не оглашается. URA.ru пишет, что соседке сбежавшей известно, что та планировала выехать в сторону Ростовской области.

В Санкт-Петербурге за похожий инцидент был уволен главврач Боткинской больницы.

Ранее сообщалось, что в Армении был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. 29-летний пациент вернулся в страну из путешествия в Иран, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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