Пациентка с подозрением на коронавирус могла сбежать из Крыма в Ростов

Главный санитарный врач республики Крым Наталья Пеньковская подтвердила, что в Севастополе из инфекционной больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус.

Чиновница от здравоохранения отметила в комментарии «РИА Новости», что у медорганизации уже есть постановление суда, согласно которому женщина должна быть принудительно помещена в стационар. Сейчас она объявлена в розыск.

Точное время, когда пациентка покинула больницу, не оглашается. URA.ru пишет, что соседке сбежавшей известно, что та планировала выехать в сторону Ростовской области.

В Санкт-Петербурге за похожий инцидент был уволен главврач Боткинской больницы.

Ранее сообщалось, что в Армении был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. 29-летний пациент вернулся в страну из путешествия в Иран, где зафиксирована вспышка коронавируса.