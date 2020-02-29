Фармкомпании в РФ начали исследования новых препаратов от редких болезней

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили о начале клинических испытаний двух медицинских препаратов от редких заболеваний, передает ОТР.

Речь идет о лекарствах от наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза второго типа. Отмечается, что во время доклинических испытаний препарат показал безопасность и высокую эффективность.

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Также в ведомстве отметили, что в текущем году отечественные фармкомпании намерены начать доклинические исследования по препарату от спинальной мышечной атрофии. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова отмечала, что во многих регионах дорогостоящие препараты для детей с этим диагнозом приходиться добывать «в ручном режиме».

В пятницу также стало известно, что в Санкт-Петербурге на базе Детской городской больницы №1 будет открыт Центр редких заболеваний. Об этом сообщал Piter.TV.

29 февраля во всем мире отмечается День редких заболеваний.