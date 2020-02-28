В центре внимания
Фото: Global Look Press
Вадим Прохоров: Вся цепочка по убийству Немцова ясна – бери и арестовывай
Легким движением руки: адвокат объяснил следы наркотиков на волосах Голунова
185 млрд рублей потеряет бюджет из-за голосования по поправкам в Конституцию

Новости дня

28 февраля, пятница

[19:00]Жириновский сравнил "Лидеров России" и партии с народными дружинами и полицией
[18:51]Семиклассница могла скончаться в школе Зеленограда из-за проблем с сердцем
[18:14]Росгвардия собиралась закупить наклейки "На Берлин" по госпрограмме вооружения
[17:58]РБК: экспертный совет ЦИК ликвидируют после "неприятного разговора" в Кремле
[17:37]Российские гимнасты пропустят этапы Кубка мира в США и Японии из-за COVID-2019
[17:35]Адвокат задержанного за наркотики программиста Литреева обратится в ЕСПЧ
[17:16]По делу о гибели получившего ожоги в ОВД Калининграда задержан экс-полицейский
[16:45]Вредные выбросы в атмосферу разрушают здоровье почек человека
[16:27]За год тех, кто знает об убийстве Немцова, стало на 10% меньше
[16:05]Похолодание в начале весны ожидается только в Северо-Западном федеральном округе
[15:57]93% экспорта золота из России, выросшего в 8 раз, пришлось на Великобританию
[15:36]Кузнецова предложила создать ресурсный центр для пациентов с редкими диагнозами
[15:13]Одна из "этих двух женщин" Путина будет развивать искусственный интеллект в МГУ
[14:59]Возбуждено дело по факту сбыта запрещенных веществ экс-министру Михаилу Абызову
[14:54]Анна Дмитриева ответила на вопрос о беременности Марии Шараповой
[14:31]ЦИК сообщил о почти 15 млрд, выделенных на голосование по правкам в Конституцию
[14:13]Рост продаж через Telegram в 2019 году составил почти 200%
[13:55]Власти США выдвинули налоговые претензии к Олегу Тинькову
[13:41]Экс-главу петербургского "Метростроя" обвинили в хищениях при закупке кабелей
[13:23]"Левада-Центр": 63% россиян не понимют сути поправок, а 70% не знают Конституцию
[13:11]Испугавшимся коронавируса туристам не хотят возвращать деньги за билеты в Италию
[11:18]Александр Емельяненко выложил фото, на которых Кадыров бьет его "с обеих рук"
[11:01]Правительство ограничивает въезд в РФ иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи
[10:51]Экспертиза, проведенная в июне, выявила наркотики на поверхности волос Голунова

27 февраля, четверг

[19:58]Павел Фельгенгауэр: чужие самолеты над дачей Путина будут сбивать без колебаний
[18:56]Лучше Шепелева: Тимур Еремеев утвержден ведущим "На самом деле"
[18:19]Минздрав опроверг данные Счетной палаты, не упомянув оснащенность горячей водой
[17:50]Планы на выходные: Масленица, "Бесподобный мистер Фокс" и экскурсии под Москвой
[15:43]Госдума может утвердить поправки в Конституцию 11 марта, заявил Крашенинников
[14:47]Google не стал комментировать блокировку ФНС счета ООО "Гугл" в Ситибанке
[14:13]Адвокат обвинил ФСБ в бездействии и нежелании задерживать "заказчика" Немцова
[13:33]Кремль: плебисциту по Конституции не помешает ни коронавирус, ни юбилей Ленина
[13:14]В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
[12:14]СК начал расследование убийства пропавшей подруги фигурантов дела "Сети"
[11:57]В половине медучреждений России нет горячей воды, сообщила Счетная палата

26 февраля, среда

[18:05]За опасное поведение на пляже граждан предлагают штрафовать на сумму до 2 тысяч
[17:53]МВД ведет переговоры о возможных поставках роботов с системой распознавания лиц
[17:38]Подбросивший Голунову наркотики полицейский отправился домой
[17:28]Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет
[17:11]Коронавирус стал причиной ограничения въезда в РФ из Ирана и Южной Кореи

Фото в статье: depositphotos
Рецепт: Вегетарианский плов от сестер Зайцевых
Фото: Global Look Press
Поможем выбрать хороший утюг
Фото: Global Look Press
Как выбрать рыбу и морепродукты
Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Коронавирус и Масленица: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных

Вредные выбросы в атмосферу разрушают здоровье почек человека

Здоровье и дом - Здоровье
16:45, 28 февраля 2020
Американские СМИ

Stefan Ziese / Global Look Press
Stefan Ziese / Global Look Press

Постоянный контакт с грязным воздухом связан с ухудшением здоровья почек, как показало исследование.

Проживание в областях с высоким уровнем загрязнений воздуха связано с увеличением риска развития болезней почек. Исследователи из Школы медицины при Университете Джонса Хопкинса в США полагают, что полученные ими данные особенно важны для жителей тех регионов, где уровень смога максимален. К таким странам, к примеру, относятся Индия и Китай. Давно доказано, что вдыхание грязного воздуха оказывает крайне негативное воздействие не только на лёгкие, но лишь несколько исследований касалось влияния вредных выбросов на почки, являющиеся фильтрами для крови.

Опубликованное Journal of the American Society of Nephrology исследование изучило информацию по 10 997 взрослых жителей 4 регионов США, за которыми наблюдали в течение 20 лет. Ученые оценивали ежемесячный средний уровень тонких дисперсных частиц в атмосфере, на основе домашних адресов добровольцев. Исследователи подчеркивают, что вредные частицы поступали из разных источников, включая выхлопные газы, промышленное производство и домашние источники вроде печей и каминов.

Установлено, что самое значительное воздействие тонких частиц связано с более высоким уровнем альбуминурии — маркера дисфункций почек — на момент начала исследования, а также с повышенным риском развития хронической почечной болезни в течение времени. Это еще одно подтверждение крайне негативного воздействия грязного воздуха на здоровье человека.

 

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Chen Zhenhai / Global Look Press

Здоровье

Коронавирус попробуют лечить препаратом от вируса Эбола

Читать далее >

Stefan Ziese / Global Look Press

Здоровье

Вредные выбросы в атмосферу разрушают здоровье почек человека

Читать далее >

Фото: автора

Здоровье

Кузнецова предложила создать ресурсный центр для пациентов с редкими диагнозами

Читать далее >

Политика
Жириновский сравнил "Лидеров России" и партии с народными дружинами и полицией
РБК: экспертный совет ЦИК ликвидируют после "неприятного разговора" в Кремле
ЦИК сообщил о почти 15 млрд, выделенных на голосование по правкам в Конституцию
Бизнесмена Евгения Пригожина второй раз за февраль засняли в Литве
Общество
Адвокат задержанного за наркотики программиста Литреева обратится в ЕСПЧ
Росгвардия собиралась закупить наклейки "На Берлин" по госпрограмме вооружения
По делу о гибели получившего ожоги в ОВД Калининграда задержан экс-полицейский
Учёные установили, что белые медведи на участках "Роснефти" максимально упитанны
Колумнисты
Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Разумеется, в интересах бизнеса минимизировать все издержки, в идеале – в принципе не платить людям за работу. Бизнес воспринимает и зарплаты работникам, и отчисления в ПФР как некое обременение

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Все знают, что «Единая Россия» не популярна, что она всем осточертела, никто о ней без смеха слышать не может, надо убрать такую «Единую Россию». А что будет? Те же штаны, но ширинкой в обратную сторону

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Встреча на высшем уровне Зеленского и Шнурова — это только на первый взгляд нелепо, пародийно и уморительно смешно. На самом деле от такой встречи толку будет в разы больше, чем от встречи Путина с любым президентом Украины

Культура и ТВ
Виталий Манский: Финансирование культуры как бордель со старыми проститутками
Лучше Шепелева: Тимур Еремеев утвержден ведущим "На самом деле"
Лукерья Ильяшенко о романе с Прилучным: Из-за Паши меня хотели убить
Планы на выходные: Масленица, "Бесподобный мистер Фокс" и экскурсии под Москвой
Шоу-бизнес
Мама Натальи Водяновой рассказала о выборе свадебного подарка для дочери
Экс-стилист Пугачевой и Джулии Робертс: "Степаненко – Шапокляк крашеная!"
"Мы его не оскорбляли": Зарубина отреагировала на новый иск Малинина к дочери
Мила Романиди рассказала о встречном иске Малинина к дочери

Здоровье
Коронавирус попробуют лечить препаратом от вируса Эбола
Вредные выбросы в атмосферу разрушают здоровье почек человека
Кузнецова предложила создать ресурсный центр для пациентов с редкими диагнозами
Волнения из-за работы серьезно меняют личность человека
Туризм
Испугавшимся коронавируса туристам не хотят возвращать деньги за билеты в Италию
Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года
АТОР просит выделить почти 600 млн для возмещения убытков из-за коронавируса
Туроператоры оценили возможные потери от запрета на въезд туристов из КНР
Авто
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
В ГД предложили помечать лекарства с психотропами знаком "движение запрещено"
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
В Москве стало вполовину меньше смертей на дорогах, несмотря на рост числа авто
Недвижимость
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Свежий номер

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
"Критика нужна": Денис Симачев вынес дочери Кадырова "модный приговор"
Фото: скриншот с YouTube
Мы не тренеры, не коучи: как инженеры становятся психологами за 4 месяца
Фото: Global Look Press
Леонид Ярмольник: Шнур в политике нас хотя бы повеселит
Лидер "Машины времени" представил публицисту Дмитрию Быкову новую песню
Дмитрий Шепелев // фото: Global Look Press
Еремеев в пролете! Дмитрий Шепелев остался на "Первом канале"
Сергей Насибян любит провокации и... путешествия // фото: Андрей Струнин
В гостях у "триггера". Sobesednik.ru побывал на приеме у психолога-провокатора
Александр Бородюк // Global Look Press
Александр Бородюк:
На заработок за восемь лет купил...мешок картошки!
Егор Кончаловский // фото: Global Look Press
Егор Кончаловский:
Я работал уборщиком в подъезде
Андрей Макаревич // фото: Global Look Press
Андрей Макаревич:
Мир не так хрупок, как мне казалось
Фото: Global Look Press
Леонид Радзиховский:
Путин не хотел, чтобы отставка Суркова выглядела как опала


Андрей Малахов // фото: Global Look Press
Москвичка обвиняет программу Малахова в обмане и подкупе
Азиза // фото: Global Look Press
Азиза: Нас с Тальковым-младшим рассорили провокаторы!
Фото: Ольга Бударина
Сотрудники "Пусть говорят" наливали Рыжему алкоголь
Тимур Еремеев / кадр из программы «Пусть говорят» / Первый канал
Лучше Шепелева: Тимур Еремеев утвержден ведущим "На самом деле"
Павел Прилучный и Агата Муцениеце / фото Global Look Press
Лукерья Ильяшенко о романе с Прилучным: Из-за Паши меня хотели убить

На месте психолога Артема Стрелецкого мог бы быть Сергей Насибян
Психолог-провокатор: Максим Матвеев учился видеть мир иначе
Фото: Global Look Press
Опрос: надо ли индексировать пенсии тем, кто работает?
Александр Овечкин // фото: Global Look Press
Овечкин между Олимпиадой и Гретцки
Эрнесто Че Гевара // фото в статье: Global Look Press, depositphotos
Время Че: постмодернистская жизнь знаменитого революционера
Если эксперимент пройдет успешно, то уже к 2025 году технологии дополненной реальности появятся в каждой четвертой школе страны
Как изменятся российские школы через пять лет
^