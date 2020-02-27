Волнения из-за работы серьезно меняют личность человека

Неуверенность по поводу работы негативно отражается на личности человека, как показало исследование.

Хронические беспокойства по поводу работы могут отрицательно изменить личность человека. Журнал Journal of Applied Psychology публикует результаты исследования, которые показали, что 4 года непрерывных волнений делают людей менее эмоционально стабильными, приятными в общении и добросовестными. Ранее ученые наблюдали только за краткосрочным влиянием подобных переживаний на психику и физическое здоровье.

И вот теперь им удалось подробно проследить, как постоянные переживания из-за работы и угрозы ее потерять изменяют личность человека со временем. Многие люди даже не представляют, какие изменения это вызывает. Переживания влияют на все 5 основных черт характера: эмоциональную стабильность, приятность, добросовестность, экстравертность и открытость. Самые большие изменения происходят с первыми тремя характеристиками.

Кому-то может показаться, что волнения по поводу сохранения работы увеличивают производительность труда, ведь люди больше дорожат рабочим местом. Но если эти волнения постоянны, продуктивность тоже начинает страдать. Более того, такие люди не только хуже выполняют свои обязанности, но и уклоняются от построения нормальных рабочих отношений с коллегами.