СДВГ у ребенка можно успешно лечить видеоиграми

Видеоигры могут помочь в лечение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, как установили ученые.

Исследователи из Университета Дьюка в США доказали, что новая видеоигровая терапия имеет хороший потенциал в лечении СДВГ у детей. В частности, она улучшает их внимательность. Ученые подчеркивают, что видеоигры не являются хорошей альтернативой уже существующим методам лечения, доказавшим свою эффективность. Но этот подход все равно можно назвать многообещающим и перспективным.

К классическим симптомам СДВГ относят проблемы с сохранением внимания, импульсивность и повышенную подвижность, которые ведут к функциональным нарушениям. Около 4,4% жителей США и 3,4% во всем мире имеют диагностированный СДВГ. Это самое распространенное детское психологическое расстройство, переходящее во взрослый возраст. От 8% до 12% школьников имеют СДВГ, причем у мальчиков он встречается чаще, чем у девочек. Почти у 70% расстройство сохраняется во взрослом периоде жизни.

Ученые разработали видеоигру, улучшающую детскую внимательность. От ребенка она требует выполнения нескольких задач одновременно в зависимости от его индивидуальных навыков. В исследовании приняли участие 350 детей в возрасте от 8 до 12 лет с СДВГ, еще не получивших рецепты на лекарства от расстройства. В одной группе использовали эту игру, а во второй самую обычную. Именно в первой группе позднее отмечались самые значительные улучшения.