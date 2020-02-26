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СДВГ у ребенка можно успешно лечить видеоиграми

Здоровье и дом - Здоровье
16:23, 26 февраля 2020
Американские СМИ

Nick Daly / Global Look Press
Nick Daly / Global Look Press

Видеоигры могут помочь в лечение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, как установили ученые. 

Исследователи из Университета Дьюка в США доказали, что новая видеоигровая терапия имеет хороший потенциал в лечении СДВГ у детей. В частности, она улучшает их внимательность. Ученые подчеркивают, что видеоигры не являются хорошей альтернативой уже существующим методам лечения, доказавшим свою эффективность. Но этот подход все равно можно назвать многообещающим и перспективным. 

К классическим симптомам СДВГ относят проблемы с сохранением внимания, импульсивность и повышенную подвижность, которые ведут к функциональным нарушениям. Около 4,4% жителей США и 3,4% во всем мире имеют диагностированный СДВГ. Это самое распространенное детское психологическое расстройство, переходящее во взрослый возраст. От 8% до 12% школьников имеют СДВГ, причем у мальчиков он встречается чаще, чем у девочек. Почти у 70% расстройство сохраняется во взрослом периоде жизни. 

Ученые разработали видеоигру, улучшающую детскую внимательность. От ребенка она требует выполнения нескольких задач одновременно в зависимости от его индивидуальных навыков. В исследовании приняли участие 350 детей в возрасте от 8 до 12 лет с СДВГ, еще не получивших рецепты на лекарства от расстройства. В одной группе использовали эту игру, а во второй самую обычную. Именно в первой группе позднее отмечались самые значительные улучшения.

 

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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