Проблемы с обонянием говорят о скором уходе из жизни

Исследователи выяснили, что нарушение обоняния в зрелом возрасте свидетельствует о скором уходе из жизни.

Чем лучше работает у человека способность распознавать разные запахи, тем дольше он проживет. В журнале Аnnals of Internal Medicine опубликованы результаты исследования, которые показали, что между обонянием и продолжительностью жизни существует прямая связь. Ученые оценили уровень обоняния у 2 289 человек в возрасте от 71 до 82 лет. Всех также попросили распознать 12 наиболее распространенных запахов, что дало возможность ученым оценить эту способность по шкале от 0 до 12.

Никто из добровольцев не был ослаблен тяжелыми болезнями или инвалидностью. Уровень физической подготовки оценили по тесту на подъем по ступеням и преодоление расстояния в полкилометра. В течение 13 лет после завершения тестов умерло 1 211 человек.

Оказалось, что имевшие самое слабое обоняние люди умирали на 46% чаще, по сравнению с теми, у кого не было проблем с распознаванием запахов. Кроме того, еще 30% человек с плохим обонянием имели более высокий риск уйти из жизни к моменту окончания наблюдений, чем люди с умением различать ароматы.