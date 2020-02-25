Вирусолог допустил проникновение коронавируса в Россию

Китайские власти объявили о создании вакцины от коронавируса. О ней Sobesednik.ru рассказывает вирусолог Виктор Зуев – доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.

– Вакцина, сообщают китайцы, есть. Но использовать ее можно будет месяцев через 8, после прохождения всех экспериментальных и клинических испытаний. Почему так долго?

– Это, вероятнее всего, возбудитель, который нужно будет ослаблять. Возможно, и 8 месяцев будет мало. Я думаю, может понадобиться 10 месяцев. Когда ее начнут испытывать на людях, могут выявиться новые недостатки. Но вакцина нужна будет только тем, кто попадет в группу риска: это те, кто поедет в Китай или будет принимать у себя китайцев. Но говорить нужно не об этом, а о том, насколько ситуация опасна для нас с вами.

– И насколько?

– Сейчас не опасна. Нынешняя вспышка в Италии обусловлена тем, что итальянцы сидели и наблюдали вместо того, чтобы принять те меры, которые давным-давно были приняты у нас в России. Сейчас уже около 30 стран регистрируют у себя заболевания. У нас – ничего, хотя мы соседи с Китаем. И к нам многие приезжают из Китая и на работу, и в туристических целях. Плюс россияне, которые учатся в Китае. Но это не значит, что вирус точно не проскочит. Как это было в 60-х годах, когда к нам проник даже вирус натуральной оспы. Но тогда приняли все меры и не допустили распространения.

– Почему именно коронавирус считается таким опасным, если от него смертность ниже, чем от обычного гриппа?

– Потому что оказалось, что после перенесенного коронавирусного заболевания иммунитет очень нестойкий. Вот откуда сегодня зарегистрировано 195 повторных заболеваний. А это очень плохой признак, потому что ни одна вакцина не бывает более эффективной, то есть не оставляет более прочного иммунитета, чем собственно заболевание. А если заболевание не оставляет прочного иммунитета, как же сделать вакцину? Вот над чем сейчас бьются ученые.