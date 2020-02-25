Экстракты растений лечат болезнь Лайма лучше антибиотиков

Ботанические экстракты могут быть более эффективными при лечении болезни Лайма, чем антибиотики.

Исследователи из Школы здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса установили, что некоторые ботанические и натуральные экстракты демонстрируют эффективность против болезни Лайма. Причем большую, чем антибиотики первой линии защиты. Болезнь Лайма — тяжелое заболевание с длительным течением, вызывающее поражения кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Особый эффект в деле борьбы с возбудителем болезни бактериями боррелиями показали черный орех, японский спорыш и сладкая полынь. Ученые отмечают, что поскольку традиционное лечение антибиотиками при болезни Лайма не уничтожает все симптомы у большой группы пациентов, существует огромная потребность в создании новых средств терапии. Для этого необходимо идентифицировать антимикробные агенты, эффективные против колоний бактерий.

Впрочем, британские коллеги американских исследователей настроены пока не столь оптимистично. В США опыты проводились лишь в лабораториях, но уязвимость боррелий перед антибиотиками и способность влиять на них натуральной медициной подтверждалась и ранее. Однако важно, чтобы этот эффект из пробирок перешел в организм человека, а пока до этого далеко.