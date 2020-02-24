Посол Китая в России рассказал о наличии у Пекина вакцины против коронавируса

Китай сообщил о том, что произвел вакцину, предварительно показавшую эффективность при борьбе с новым коронавирусом.

Соответствующее заявление сделал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», – рассказал дипломат на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Также Чжан Ханьхуэй сообщил, что в КНР нашли лекарство, эффективно действующее против коронавируса Covid-19. Он пояснил, что речь идет о препарате «хлорохина фосфат», которым уже несколько десятилетий лечат малярию.

По словам посла, эффективность китайских медикаментов достигает 85%, а в отдельных регионах превышает 90%. «Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными», – отметил Чжан Ханьхуэй. Он добавил, что самое эффективное лечение – это «европейская медицина в сочетании с китайской».

Посол опроверг версии об искусственном происхождении Covid-19 и подчеркнул, что поиски источника инфекции продолжаются.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, в настоящий момент за пределами материковой части КНР подтверждено 2204 случаев заражения «уханьским» коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 416 новых случаев заболевания. В Китае число заразившихся достигло 77150 человек, увеличившись за сутки на 409. Скончались 2592 человека, 150 из них умерли за последние сутки.