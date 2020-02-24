Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, в котором предлагается обязать всех владельцев хлебопекарен использовать в своей продукции только йодированную соль, пишет «Российская газета».

Сейчас поправки представлены на общественное обсуждение. Предполагается, что они могут коснуться и других производителей продуктов питания. Так, ведомство планирует позаботиться об обеспеченности человеческого организма йодом. Особое внимание при этом уделено хлебу, поскольку этот продукт в России является наиболее популярным.

Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода. Его недостаток в организме может сказываться на здоровье щитовидной железы, общем тонусе организма и его росте. При беременности дефицит йода может спровоцировать выкидыш.