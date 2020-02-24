Евросоюз выделит 100 миллионов евро на исследование коронавируса

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз намерен выделить на борьбу с коронавирусом 232 миллиона евро, пишет Reuters.

Эти средства будут перераспределены между ВОЗ (114 млн), исследователями в области эпидемиологии (100 млн) и странами Африки со слабо развитым здравоохранением (15 млн). Еще 3 миллиона уйдет на эвакуацию граждан из эпицентра эпидемии — китайского города Ухань.

Ленарчич признал, что ситуация в Китае серьезно повлияет на мировую экономику и в том числе коснется европейских стран. Сегодня во всех странах мира насчитывается 79 363 человека с подтвержденным заражением новой инфекцией.