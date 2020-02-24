Депутат Госдумы посоветовал россиянам есть блины без масла

Доктор медицинских наук и член Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич на старте масленичной недели дал рекомендации, как обезопасить свой организм от излишних жиров.

Борис Менделевич посоветовал при выпечке блинов использовать сковороду с антипригарным покрытием и не жарить еду на масле. Также депутат предостерег граждан от перееданий во время народных гуляний, поскольку это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. «Любое переедание вредно для организма. В частности, мучные изделия, да еще и жареные на сковороде с использованием жира. Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров», — цитирует Менделевича «РИА Новости».

Готовую продукцию член комитета по охране здоровья посоветовал покупать только в проверенных местах.