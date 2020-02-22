Путин поручил добиться 90% охвата терапией пациентов с ВИЧ

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2020 года новую госстратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года. Соответствующий документ был подписан еще 31 декабря 2019 года, но лишь сейчас опубликован в открытых источниках, пишет «Коммерсантъ».

Документ должен быть разработан с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Так, охват людей, живущих с ВИЧ и принимающих терапию, должен составлять 90% от общего числа пациентов этого профиля.

Поясним, что золотым стандартом ВИЧ-инфекции признается стратегия «90-90-90», когда 90% граждан знают о своем ВИЧ-статусе, 90% ВИЧ-положительных находятся на терапии, а 90% из их числа имеют неопределяемую вирусную нагрузку (не могут передавать вирус). Сегодня в России АРВ-терапию получает 68,9% пациентов с положительным статусом, находящихся на учете в СПИД-центрах.

Отдельно в дорожной карте профилактики ВИЧ-инфекции должна быть прописана работа с ключевыми группами риска. Наиболее уязвимыми перед лицом инфекции являются потребители инъекционных наркотиков, вовлеченные в проституцию женщины и мужчины, практикующие секс с мужчинами. Для предотвращения роста заболеваемости ВИЧ в двух последних группах должны быть рассмотрены вопросы по доконтактной профилактике: использование препаратов АРВ-терапии здоровым человеком позволяет ему не заразиться ВИЧ при контакте с носителем вируса. Ранее в рекомендациях по профилактике ВИЧ уже была прописана постконтактная профилактика.

Впервые в официальных государственных документах речь зашла о включении анализа на ВИЧ-инфекцию в рамках диспансеризации. Граждане смогут пройти эту диагностическую процедуру при согласии.