Зависимость от смартфонов не уступает наркотической зависимости

Зависимость от смартфона по степени опасности не отличается от наркотической, как установили исследователи.

Попробуйте лишить современного молодого человека на несколько часов возможности контактировать со своим смартфоном. Можно не сомневаться, что уже через некоторое время у него начнется настоящая физиологическая ломка или абстинентный синдром из-за невозможности проверить новые сообщения, страницы в социальных сетях или новости. Не раз эксперименты показывали, что без смартфонов люди проявляли беспокойство, тревожность, волнение, сильно потели, нервничали и теряли концентрацию.

И вот теперь ученые официально доказали, что смартфоны вызывают у человека такую же сильную зависимость, как и наркотики. Общение с электронными устройствами уже давно стало нездоровым. Журнал Addictive Behaviour, публикующий результаты эксперимента, рассказывает, что смартфоны влияют на те же участки мозга, что и наркотические препараты.

Эти выводы ученые из Гейдельбергского университета в Германии сделали на основе МРТ 48 человек, из которых у 22 имелась зависимость перед смартфоном. В их мозге зафиксировали точно такие же физиологические изменения (включая размер и плотность серого вещества), как и у законченных наркоманов.