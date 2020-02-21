Западная диета способна серьезно повредить кожу человека

Популярная в России западная диета может быть очень вредной для кожи, как установили ученые.

С некоторых пор в России господствует западная диета с большим количеством переработанных продуктов, фастфудом, блюдами из красного мяса, мучными изделиями и «пустыми» калориями. Журнал Journal of Investigative Dermatology публикует результаты исследования, доказавшего, что диетические компоненты этого стиля питания, часто вызывающего ожирение, могут приводить к воспалениям кожи и образованию псориаза. Вот и еще один достойный повод перейти на более здоровый рацион.

Псориаз — это распространенное и хроническое заболевание кожи, заставляющее клетки кожи формировать подобие чешуек и красных лоскутков, вызывающих сильный зуд, а порой и боль. Известно, что ожирение является одним из факторов риска псориаза. В западной диете содержится большое количество насыщенных жиров и сахарозы, а также низкий уровень пищевых волокон. Все это — идеальные ингредиенты для развития ожирения.

Исследование показало, что даже кратковременное следование западной диете может спровоцировать псориаз еще до того, как человек сумеет заметно похудеть. Эти выводы были сделаны в ходе опытов с лабораторными мышами. Ученые подчеркивают, что западная диета влияет не только на талию, но и на кожный иммунитет.