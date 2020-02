Сок кислой вишни повышает спортивные показатели на тренировках

Концентрат кислой вишни повышает спортивные показатели, как установили ученые.

Профессиональные спортсмены и опытные любители спорта давно оценили сок вишни сорта Монморанси в деле восстановления после интенсивных тренировок. А научные исследования показывали, что этот сок помогает наполнять энергией перегруженные мышцы. И вот теперь первый анализ подобного плана опубликован журналом Journal of the American College of Nutrition. Он доказал, что кислая вишня повышает спортивные показатели человека.

Метаанализ 10 проведенных научных работ обработал информацию по 127 любителям спорта обоего пола в возрасте от 18 до 35 лет. Большинство практиковало интенсивные аэробные нагрузки, включая бег, велосипед и триатлон. Доказано, что концентрат кислой вишни в виде сока или порошка существенно увеличивал спортивные показатели при его употреблении в течение 7 дней за полтора часа до начала тренировок.

Почти все исследования, попавшие в данный метаанализа, проводились с использованием вишен монморанси. Это самые популярные кислые вишни на территории США, они доступны местным жителям круглый год в натуральном, сушеном или замороженном виде, а также в качестве консервов и соков.