Плотный завтрак назвали лучшим средством для похудения

Употребление плотного завтрака позволяет сжигать в два раза больше калорий, как выяснили ученые.

Многие люди, стремящиеся к стройной фигуре, вовсе отказываются от завтрака, а кто-то ограничивается кружкой чая и бутербродом. Но исследование показало, что наличие плотного завтрака в суточном рационе человека позволяет ему сжигать в два раза больше калорий. Особенно полезна эта тактика в деле похудения, когда ужин является чисто символическим. Все это развивает процесс под названием термогенез, сжигающий калории в теле.

Отказывающиеся от завтрака или получающие символическое утреннее питание люди впоследствии чаще набрасываются на сладкие закуски. Авторы исследования оценили термогенез у 16 мужчин. Если они плотно завтракали, то скорость процесса повышалась в два с половиной раза. Все участники исследования имели нормальный индекс массы тела, они получали специально приготовленные для них завтраки, обеды и ужины в течение трех дней.

Исследователи проводили тесты после завтраков и ужинов. Вне зависимости от количества калорий, основательный завтрак разгонял термогенез по-максимуму. Если человек получает ощутимо больше калорий за завтраком, чем за ужином, это повышает его шансы похудеть и защититься от метаболических болезней.