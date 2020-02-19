Врач предупредил об опасности челленджа с мотанием головы до потери сознания

В интернете набирает обороты челлендж, суть которого заключается в том, что пользователь мотает головой из стороны в сторону до потери сознания.

Врач ирландского медицинского центра Union Quay Ник Флинн предупредил, что родителям стоит серьезно поговорить с подростками, иначе подобная игра может иметь смертельный исход.

«Этими движениями они имитируют удушье. Затрудняется движение грудной мышцы, из-за чего нарушается работа грудной клетки и мозг перестает получать кислород, вследствие чего человек теряет сознание», — пояснил врач в разговоре с изданием Irish Examiner.

Полученные кадры с потерей сознания тинэйджеры выкладывают в сетях вроде TikTok, Instagram, Snapchat. Ник Флинн предупредил, что человек может нанести себе увечья при падении в обморок. Трехминутное радикальное снижение уровня кислорода в мозге может привести к нарушениям в работе органа, а пятиминутное — чревато смертью.

Также доктор отметил, что некоторые дети участвуют в подобных челленджах, параллельно экспериментируя с наркотиками и алкоголем. В этом случае риски фатальных последствий от забавы кратно увеличиваются.