В первом триместре беременным лучше не увлекаться спортом

Избыток физических нагрузок в первом триместре может позднее отразиться на массе тела новорожденного.

Врачи и ученые давно твердят, что беременным ни в коем случае нельзя оставлять спорт. Во-первых, это отличное общеукрепляющее средство, обеспечивающее организм необходимой энергией. Во-вторых, спорт позволяет женщине лучше подготовиться к процессу родов и последующему восстановлению. Наконец, спорт просто повышает настроение и защищает женщин от депрессий.

Однако в первом триместре женщинам рекомендуют нагрузки на уровне не более 33 минут интенсивных пеших прогулок в день. Ученые Университета Теннесси опубликовали в American Journal of Epidemiology результаты исследования, которое показало, что если эти рекомендации перевыполняются, и женщины перегружают себя тренировками, это может негативно отразиться на их малыше. В частности, у детей от таких женщин чаще наблюдается при рождении дефицит массы тела.

Ранее исследования на животных показали, что плод можно программировать за счет интенсивности физических нагрузок. Эти самые нагрузки влияют на скорость метаболических процессов плода. Теперь доказано, что то же самое наблюдается и среди людей. Впрочем, это касается только женщин худощавых или с нормальным весом. Если у беременной лишний вес или ожирение, более интенсивные нагрузки ее ребенку не повредят.