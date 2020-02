Отказ от мяса в питании дополнительно защищает от инфрактов

Веганская или вегетарианская диеты способны снизить риск возникновения болезней сердца, как выяснили ученые.

Отказ от употребления мяса и следование диете из растительных продуктов может уменьшить опасность сердечно-сосудистых болезней. Исследователи из Tulane University в США доказали, что веганская или вегетарианская диеты минимизируют негативное влияние на кишечный микробиом и, в частности, на бактерии, которые связаны с болезнями сердца. Информация об этом опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

Пищеварительный тракт человека содержит огромное сообщество бактерий, образующее микробиом кишечника. Он играет важнейшую роль в процессах метаболизма, поглощения нутриентов, уровне энергии и иммунной реакции. Особое значение имеется у метаболита под названием триметиламин N-оксид (TMAO), связанного с риском инфарктов. Растительная диета сокращает количество TMAO, производимое в организме.

Авторы исследования изучили 760 американских женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Все они сообщали о том, какого рациона придерживаются, каков их уровень физических нагрузок, отношение к курению, сдавали с интенсивностью раз в 10 лет анализы крови. В этих анализах ученые измеряли показатели TMAO, а затем сравнивали их с выбранным женщинами стилем питания. Максимальный уровень данного метаболита повышал риск коронарных болезней сердца на 67%.