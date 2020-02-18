Покровский призвал больше финансировать профилактику распространения ВИЧ

Глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский призвал государство больше средств тратить на профилактику заражения ВИЧ среди россиян, пишет «Медвестник».

«Главное — предупреждать новые случаи заражения. В этом направлении надо увеличивать финансирование. Иначе стоимость лечения будет только расти. Поэтому профилактика важней», — цитирует портал Покровского. Также академик утверждает, что в минувшем году Минздраву удалось охватить терапией гораздо больше людей, благодаря снижению стоимости лечения.

По словам Покровского, в минувшем году выявлено 94 668 новых случаев ВИЧ, что немного меньше, чем в 2018-м. Но при этом говорить о какой-либо динамике в показателях не стоит, поскольку в России не ведется организованного тестирования ключевых групп риска — наркопотребителей и мужчин, практикующих секс с мужчинами.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о намерении провести проверку качества оказания медпомощи ВИЧ-положительным в России. Покровский в общении с «Медвестником» уверил, что никаких нарушений в СПИД-центрах ведомство не обнаружит.

В январе Минздрав внес постконтактную профилактику ВИЧ-инфекции в перечень профилактических мер. Но эта форма защиты пока лишь стала рекомендательной, но не будет финансироваться из бюджета.