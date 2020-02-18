Очередная пациентка с депрессией стала фигуранткой дела о контрабанде бупропиона

В Астрахани таможня завела дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, передает «Коммерсантъ». Фигуранткой разбирательства стала местная жительница Ольга Калиновская, которая получила из Норвегии препарат бупропион, в котором содержатся производные наркотика эфедрона.

Калиновская уточняет, что не заказывала препарат. Ей его без предупреждения выслал знакомый из Норвегии, который лечился в своей стране с тем же диагнозом, что и Ольга. Он рекомендовал ей это средство, но в итоге купил его на свои средства и отправил знакомой в Астрахань.

Российское общество психиатров (РОП) признало бупропион ненаркотическим препаратом, который не вызывает зависимости. С российского рынка он ушел только в 2016 году в связи с уходом производителя. По словам члена исполкома РОП Ивана Мартынихина, этот препарат не имеет аналогов в российской фарме и воздействует на симптомы cиндрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые могут стать причиной депрессивного расстройства.

Сообщается, что на текущий момент в России десять человек находятся под следствием из-за покупки бупропиона, двое из них содержатся в следственном изоляторе.

Первое дело о контрабанде бупропиона в России было возбуждено в апреле минувшего года: жительница Урала Дарья Беляева заказала себе таблетки из Польши. В январе ее дело было в третий раз возвращено на доследование.