Россиянку с коронавирусом доставят в японскую больницу на лечение

Россиянку, у которой выявили коронавирус нового типа, направят с круизного судна в японскую больницу для лечения, передает ТАСС. На лайнере в Японии женщина находилась с другими людьми под карантином.

В посольстве РФ в Японии уточнили, что россиянка не просила об эвакуации с лайнера. «Просьб об эвакуации от заразившейся россиянки, как и от других граждан РФ на борту судна, не поступало. Ожидается, что она будет госпитализирована в Японии», — заявили в представительстве.

В понедельник врачи на судне выявили коронавирус у 99 человек, в числе которых в том числе оказалась и россиянка. Это первый случай заражения новой инфекцией у гражданки РФ. Ранее в России были выявлены два случая заболевания, но пациентами были мигранты из Китая.

Карантин на круизном лайнере предположительно продлится до 19 февраля. В США принято решение эвакуировать 380 своих граждан с судна. Также поступить со своими людьми планируют правительства Италии, Канады, Южной Кореи, Австралии и Израиля.