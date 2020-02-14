В России работают почти 130 медучреждений для наблюдения за гражданами КНР

В 66 российских регионах из-за ситуации с «уханьским» коронавирусом под карантином находятся 548 граждан Китая. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, опубликованные на сайте ведомства.

В пресс-релизе говорится, что в этих регионах функционирует 129 учреждений для медицинского наблюдения за 7615 пациентами. Отмечается, что «в резерве» имеется еще 212 учреждений на 11784 места.

На Дальнем Востоке с 1 февраля под наблюдением находятся 453 китайца, в том числе и имеющие вид на жительство в РФ, сообщает Роспотребнадзор.

По последним сведениям, новых случаев заражения коронавирусом в России нет. Оба инфицированных гражданина КНР выписаны из больниц.

Число заразившихся пневмонией нового типа в КНР в настоящий момент достигло 63932. Жертвами заболевания стал 1381 человек. Общее число заболевших в мире составляет 64437 подтвержденных случаев.