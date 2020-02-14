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В Китае заявили, что плазма крови выздоровевших помогает при коронавирусе

Здоровье и дом - Здоровье
12:54, 14 февраля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Главный врач спецбольницы в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, Чжан Динюй заявил, что против болезни помогает переливание плазмы крови выздоровевших, передает газета Global Times.

Он пояснил, что антитела, обнаруженные в ней способствуют борьбе с вирусом. По его словам, предварительные результаты исследования показали эффективность такого метода лечения.

Переливание плазмы помогло порядка 10 пациентам в тяжелом состоянии, которых ранее не удавалось излечить другими способами. В Шанхае процедура помогла 28 людям.

Тем временем российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создал и зарегистрировал систему тестирования коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, что в настоящий момент в 66 российских регионах из-за ситуации с «уханьским» коронавирусом под карантином находятся 548 граждан Китая.

Теги: #Китай #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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