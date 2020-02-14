В Китае заявили, что плазма крови выздоровевших помогает при коронавирусе

Главный врач спецбольницы в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, Чжан Динюй заявил, что против болезни помогает переливание плазмы крови выздоровевших, передает газета Global Times.

Он пояснил, что антитела, обнаруженные в ней способствуют борьбе с вирусом. По его словам, предварительные результаты исследования показали эффективность такого метода лечения.

Переливание плазмы помогло порядка 10 пациентам в тяжелом состоянии, которых ранее не удавалось излечить другими способами. В Шанхае процедура помогла 28 людям.

Тем временем российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создал и зарегистрировал систему тестирования коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Напомним, что в настоящий момент в 66 российских регионах из-за ситуации с «уханьским» коронавирусом под карантином находятся 548 граждан Китая.