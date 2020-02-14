Исследование подтвердило: отпуск серьезно укрепляет здоровье сердца

Отпуск очень полезен для здоровья сердца, как установили ученые из США.

Все мы любим отпуска, дающие нам возможность расслабиться, увидеть новые места, культуру, соприкоснуться с красотами природы. И теперь выясняется, что отпуск к тому же очень полезен для сердца.

Американские ученые опубликовали в журнале Psychology & Health результаты исследования, которые показали, что у выходящих регулярно в отпуск людей уменьшается количество метаболических симптомов.

Исследователи наблюдали за 63 работниками, имеющими право на оплачиваемый отпуск. За всеми вели медицинское наблюдение в течение года, и в целом оказалось доказано, что отпуск оказывает положительное воздействие на физическое здоровье. Регулярные отпуска, в свою очередь, защищают от метаболического синдрома и его симптомов, таких как повышенное артериальное давление, высокие показатели сахара и холестерина в крови, а также скопление жира вокруг талии. Все эти проявления тесно связаны с риском развития ожирения.

После каждого нового отпуска риск развития метаболического синдрома падал почти на 25%. Кроме того, такие вещи, как уход за детьми и заработок, вызывали у регулярно отдыхающих от работы испытуемых меньше стресса.