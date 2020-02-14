Лечить инфекции MRSA двумя разными антибиотиками бессмысленно

Исследование не выявило преимуществ в лечении MRSA-инфекций с помощью двух антибиотиков вместо одного.

Первое в мире клиническое исследование подвергло сомнению эффективность использования более одного антибиотика при лечении метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA), представляющего порой смертельную опасность для пациентов. Эта бактерия чаще остальных демонстрирует высокую резистентность к лекарствам, что намного повышает риск печального исхода. Именно поэтому ее чаще всего и пытаются лечить двумя разными антибиотиками.

Исследователи из австралийского Университета Квинсленда в сотрудничестве с зарубежными коллегами доказали, что лечение MRSA двумя антибиотиками по степени эффективности не отличается от лечения одним лекарством. Продолжавшиеся три года наблюдения затронули 352 пациента в 27 больницах Австралии, Сингапура, Израиля и Новой Зеландии. Ученые проверяли, может ли включение в терапию второго антибиотика на срок до недели улучшить показатели здоровья пациентов через 90 дней.

Не обнаружено существенных различий в смертности, количестве бактерий в крови, проценте рецидивов инфекций или неудач в лечении. Зато пациенты, получавшие два разных антибиотика вместо одного, имели повышенные показатели побочных эффектов, связанные с работой почек. Следовательно, врачам нет никакого смысла использовать два разных антибиотика при лечении подобных инфекций.