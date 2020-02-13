В каждом втором детском отравлении виноваты родители или бабушки

В половине детских отравлений виноваты родители, а также дедушки и бабушки, как показало исследование.

Важная информация для всех родителей, дедушек и бабушек. В журнале Pediatrics опубликованы результаты исследования, которое проанализировало причины 4 496 посещений центров лечения отравлений в Аризоне, Флориде и Джорджии за восемь месяцев 2017 года. Оказалось, что более половины детских отравлений, включая самые тяжелые, происходили по вине непосредственных опекунов (чаще всего ими были родители, а также бабушки и дедушки юных пациентов).

В этих случаях взрослые грубо нарушали правила безопасного хранения сильнодействующих лекарств, которые требуется хранить в недоступном для детей месте. Среди случайно проглоченных малышами таблеток были средства от диабета и болезней сердца, представляющие особую опасность для здоровья ребенка даже в мельчайших дозах, а некоторые любопытные малыши, добравшись до таких таблеток, глотали их горстями.

Исследование показало, что опекуны хранили таблетки в открытых контейнерах и прочих местах, где их легко могли взять дети, а дедушки с бабушками порой просто роняли таблетки на пол, а потом ленились их там искать или не замечали этого. Естественно, что дети легко находили любопытные для них предметы и тянули их в рот.