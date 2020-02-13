Лекарства на основе куркумы помогут в лечении опухолей

Новые растительные лекарства от рака показали высокий потенциал в клинических исследованиях.

Появилась надежда на эффективное лечение опухолей головы и шеи с помощью уникальных лекарств на растительной основе. Их испытаниями сейчас занимаются ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они сообщили о новых успехах в рамках исследования лекарств, способных бороться более чем с 650 тысячами случаев рака головы и шеи, диагностируемыми ежегодно на нашей планете.

Методика подразумевает вместо агрессивного лечения на основе облучения, химиотерапии и хирургических операций, используемых при запущенных опухолях, применять менее инвазивные средства. Лекарство под условным названием APG-157 называют «ботаническим», так как в его состав преимущественно входит компонент куркумин — основа популярной приправы куркумы.

В состав APG-157 входят и другие растительные компоненты, но основные его свойства антиоксиданта и противовоспалительного лекарства ученые относят только на счет способности куркумина сражаться с раком. К сожалению, добиться подобного эффекта просто от поглощения куркумы, даже в больших количествах, не получится: организм не переводит куркумин в кровоток, а прогоняет его через желудочно-кишечную систему.

Новое лекарство позволяет добиться концентрации ингредиента именно в крови. Ученые допускают, что смогут сохранить его эффективность даже в форме леденца.