Оба заболевших в России коронавирусом гражданина КНР выздоровели

Из больницы в Забайкалье выписан гражданин Китая, который был госпитализирован 26 января с пневмонией нового типа.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Забайкальского края, передает ТАСС.

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», – рассказали в центре.

По словам главного врача Краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука, при выписке мужчине провели несколько анализов подряд, все они показали отсутствие вируса. После этого пациент получил справку о выписке.

Студентку Тюменского индустриального университета, у которой было выявлено заболевание, выписали накануне, 11 февраля.

Гражданин Китая обратился за помощью к медикам в Забайкальском крае 26 января, тогда же его поместили в Краевую инфекционную больницу. Отмечается, что факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу – положительный результат дал только второй анализ. Жена и дочь больного были изолированы в специализированные боксы.

Между тем число жертв «уханьского» коронавируса в Китае выросло до 1113 человек, число заразившихся превысило 44,6 тысячи. Выздоровели 4740 инфицированных. Официальный показатель смертности от коронавируса по стране на данный момент составляет 2,49%. Под наблюдением врачей находятся около 185 тысяч жителей КНР, у которых был контакт с больными.

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