Немецкой медсестре пришлось отказаться от вежливости в российской больнице

Отработавшая в Нижнем Новгороде по обмену медсестра Мария Герлиц рассказала изданию MDR.de, чем российское здравоохранение отличается от немецкого.

По словам Марии, излишняя вежливость в России считается признаком слабости. Из-за этого ей пришлось отказаться от оборотов «не могли бы вы» и «пожалуйста», из-за которых пациенты будто переставали воспринимать ее всерьез.

Если предложение попить, принести обезболивающее или второе одеяло в Германии воспринимают как стандарт помощи, то в России пациенты иногда даже не выражают признаков какой-либо боли в ходе лечения.

Мария рассказала о случае с послеоперационным пациентом: «Он лежал на спине со всеми своими дренажами. Каждый раз, когда я проходила мимо него, он пребывал в одной и той же позе, смотря в потолок. Когда я поинтересовалась, насколько ему удобно лежать в такой позе постоянно, он удивился, поскольку решил, что ему нельзя двигаться после операции, ведь никто не сказал обратного».

Также российские пациенты, по замечанию Марии, безучастны в принятии решений о своем здоровье. Это актуально в том числе и для стационарного лечения. По словам Марии, пациенты в больнице часто всего лишь молча принимают то, что им дают, без знакомства с препаратом.

Медсестра отметила, что российские врачи, по ее наблюдению, гораздо лучше справляются с такими способами обследований как пальпация (осмотр руками) и прослушивание с помощью стетоскопа. В Германии медики чаще полагаются на лабораторные анализы и компьютерные обследования.