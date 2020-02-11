Самолечение отита довело астраханку до нарушения речи и онемения конечностей

В Астрахани специалисты нейрохирургического отделения больницы имени Кирова обнаружили у 38-летней пациентки абсцесс головного мозга, возникший из-за отита (воспаление в ухе). Отит же появился вследствие осложнения от ОРВИ, пишет «Южная Волна».

На протяжении развития заболевания женщина занималась самолечением, пока состояние не дошло до того, что у нее нарушилась речь и начали неметь правые конечности.

Со всей симптоматикой астраханка была доставлена стационар. Врачи провели операцию, убрали нагноения, после чего речь и подвижность конечностей восстановились. Сейчас ей предстоит еще один курс реабилитации от перенесенных осложнений.

11 февраля Роспотребнадзор сообщил о превышение эпидемиологического порога заболеваемостью ОРВИ в 37 регионах РФ. Наиболее распространены респираторные заболевания среди детей в возрасте 7-14 лет и взрослого населения.