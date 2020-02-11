Почти 4 тысячи человек в Китае вылечились от коронавируса

По последним данным государственного комитета Китая по вопросам здравоохранения, 1 016 человек в стране скончались в результате заражения новым штаммом коронавируса, вызывающего пневмонию.

Сейчас подтверждено 42 638 случаев заражение, из которых продолжают болеть 37 626 человек, пишет «РИА Новости». 7 333 человека находятся в тяжелом состоянии. Число выздоровевших достигло 3 996 человек. 187 700 человек продолжают находиться под наблюдением врачей, поскольку контактировали с инфицированными.

В США тем временем подтвержден 13-й случай заражения новым коронавирусом, передает телеканал Fox5.

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