Найдена неожиданная причина повышенного давления у беременных

Повышенное давление у матери связано с модификацией гена плаценты, как показало исследование.

Химические модификации плацентарных генов связаны с повышенным артериальным давлением у матери, как установили ученые из unice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development в США. Эти изменения затрагивают метиляцию ДНК — связывание компонентов, известных как метиловые группы, с ДНК, что может изменять активность генов. Воздействие повышенного артериального давления в утробе увеличивает риск нарушения развития плода, а также опасность сердечно-сосудистых болезней уже во взрослом возрасте.

Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на причины болезней сердца у человека и на то, как их можно предотвратить. Ученые провели сложный генетический анализ с помощью биопсии плаценты 301 беременной женщины. Анализ выявил метиляцию ДНК и другие изменения функционирования генов. Авторы полагают, что провели первое исследование по сравнению плацентарной метиляции ДНК с материнским давлением во время разных триместров.

Далее ученые надеются наблюдать за рисунками этой метиляции на более значительных группах беременных, включая и тех, кто имеет связанные с беременностью нарушения давления вроде преэклампсии.