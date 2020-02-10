Малыши начинают нормально спать только к двум годам

Проблемы со сном у младенцев почти исчезают к двум годам, как выяснили ученые.

Исследователи из Финляндии выяснили, что молодым родителям придется потерпеть до того момента, пока их малышу не исполнится два года: к этому возрасту ребенок начинать гораздо реже просыпаться по ночам, так что у пап и мам появляется шанс и самим улучшить качество собственного отдыха.

Кроме того, доказано, что общее количество времени, которое ребенок тратит на сон, сокращается до 12 часов в день за счет уменьшения периода дневной дремы. У новорожденных продолжительность сна может составлять до 17 часов в день.

У большинства младенцев возникают проблемы со сном. Исследование, опубликованное журналом Sleep Medicine, показало, что к шестимесячному возрасту до 20 минут сокращается время, которое требуется младенцу для того, чтобы заснуть. К двум годам ребенок просыпается среди ночи в среднем всего один раз, что вполне сопоставимо с показателями взрослых людей. А вот малыш в возрасте полугода может просыпаться три и более раз за ночь, что считается нормой.

До последнего времени у ученых не было большой базы данных, на основе которой можно было эту норму рассчитать. Теперь же доказано, что индивидуальные различия между детьми могут быть очень значительными. Это касается и времени погружения в сон, и количества пробуждений, и даже ритмов сна, которые у детей развиваются по-разному. Но если годовалый малыш не спит по ночам более 45 минут, а ребенок в возрасте полутора лет не спит по полчаса, то это повод обратиться к врачу.