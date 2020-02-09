Самолеты МЧС России доставили в Ухань свыше 23 тонн средств медицинской защиты

По последним данным, в Китае зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

В настоящий момент в стране подтверждено более 37 тысяч случаев заражения. За прошлые сутки число заразившихся увеличилось на 2 656, умерли 89 человек. Из них в провинции Хубэй скончался 81 человек, в провинции Хэнань – два. По одному человеку умерли в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян, Аньхуэй, Шаньдун, Хунань и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

В больницы Китая в настоящее время помещены более 33 тысяч человек, состояние 6,2 тысячи оценивается как тяжелое. Под наблюдением врачей находятся 190 тысяч, свыше 2,6 тысячи выписаны из медучреждений. Накануне, 8 февраля, стало известно о первой смерти иностранца от коронавируса в КНР: в Ухане от пневмонии нового типа скончался гражданин США.

Самолет МЧС России доставил в Ухань груз с гуманитарной помощью общим весом более 23 тонн, сообщается на сайте МИД РФ. «По просьбе китайской стороны гуманитарный груз общим весом более 23 тонн включает различные медицинские средства индивидуальной защиты, нехватка которых в настоящее время ощущается в пострадавших районах Китая», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Китай выразил «искреннюю признательность российской стороне за оказываемое содействие в борьбе с эпидемией».

Между тем актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (около $143 тысяч) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса, передает издание The Straits Times. «Дело не в деньгах. Я не хочу видеть некогда оживденные улицы пустыми, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса, в то время как они должны наслаждаться жизнью», – написал 65-летний актер на своей странице в китайской соцсети Weibo.