В НИИ Смородинцева назвали ошибкой предложение платно провериться на коронавирус

Научно-исследовательский институт имени Смородинцева в Санкт-Петербурге удалил размещенное ранее объявление об услуге лабораторной диагностики на предмет наличия коронавируса, сообщает ОТР.

До этого в официальном сообществе НИИ в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано объявление, согласно которому в ведомстве возможно получить услугу «Выявление РНК коронавируса nCoV-2019 методом ОТ-ПЦР с последующим подтверждением секвенированием». Сумма услуги составляла 5 тысяч рублей.

В НИИ заявили, что произошла ошибка. «Институт проводит и будет проводить платные анализы на респираторные вирусные инфекции. Институт также проводит исследование коронавируса, но метод, которым проводится это исследование, является научным, он не зарегистрирован в РФ для клинической лабораторной диагностики, то есть это научный метод, и в лабораторную практику он не включен», — пояснили в ведомстве «Интерфаксу».