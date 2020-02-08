Не менее двухсот человек заразились кишечной инфекцией в казино США

Свыше двухсот человек в американском городе Лейк-Чарльз штата Луизиана заразились норовирусом.

Источником заражения стало казино L'Auberge. Теперь кишечная инфекция распространяется в обществе. В местном министерстве здравоохранения отмечают, что вирус очень контагиозен.

Вспышка заболевания была зафиксирована еще на прошлой неделе. «Как это началось, больше не имеет значения, потому что сейчас мы получили передачу вируса внутри сообщества. Люди подцепили этот вирус в той же обстановке, в которой находятся и сейчас. Вирус передается от одного члена семьи к другому», — приводит слова главы местного Минздрава Луизианы Лейси Кавано FOX8.