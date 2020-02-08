Минздрав: 70 тысяч смертей связаны с ошибками при оказании медпомощи

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов призвал включить в образовательные программы вопросы безопасного оказания медицинской помощи, передает «Интерфакс».

По его данным, в России ежегодно погибает более 70 тысяч человек при неправильном оказании медицинской помощи. В это число входят и случаи с тяжелыми осложнениями.

Как пример неграмотной работы медперсонала Михаил Мурашко приводит данные о не менее 80 погибших за прошедшие пять лет из-за лидокаина. Также он обратил внимание на то, что один-два человека в год умирают или получают увечья из-за неправильного использования медицинских каталок.