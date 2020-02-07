Домашние растения снижают стресс на рабочем месте

Наличие растения на рабочем месте может уменьшить уровень стресса, как доказали исследователи.

Исследование показало, что рабочий стресс, с которым сталкиваются каждый день миллионы людей, можно снижать с помощью кактуса, бегонии или лимонного дерева. В общем, любых растений, которые можно поставить на столе в офисе.

Авторы исследования родом из Японии, где десятки лет ищут разные способы борьбы с рабочим стрессом, особенно суровым в Стране восходящего солнца. Некоторые компании даже вывешивают чучела начальников, которые сотрудники вольны избивать в любое время, когда в этом возникнет потребность, чтобы отводить душу.

Домашние растения в этом плане кажутся менее радикальным средством. В ходе эксперимента сотрудники одной из электрических компаний в Японии оценили изменения, которые произошли в их работе после установки комнатных растений на столы. Количество сотрудников, которые оценивали свой уровень тревожности и стресса по самому высокому показателю, несколько снизилось. Еще у 27% ощутимо уменьшился пульс в состоянии покоя.

Наука не раз доказывала эффективность домашних растений для здоровья, но большинство экспериментов проводили в лабораториях или квази-офисах, а взаимодействие людей и растений было пассивным. Теперь же доказано, что даже трехминутного перерыва на работе, необходимого для живого контакта с растениями, может быть достаточно для уменьшения уровня стресса. Результаты исследования публикует HortTechnology Journal.