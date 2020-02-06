В Костроме оцепили поликлинику после визита мужчины из Китая

В Костроме мужчину, прибывшего из китайской города Ухань, 5 февраля госпитализировали с подозрением на коронавирус, пишет K1news.ru со ссылкой на местную поликлинику.

Мужчину поместили в изолированную палату стационара, где он будет находится до получения результатов анализов.

Поликлиника, в которую прибыл пациент, была оцеплена. Людей, находившихся в медучреждении, осмотрели и далее врачи будут следить за состояниям их здоровья. Отделение амбулаторной службы было продезинфицировано и продолжает работать в штатном режиме.

«Росбалт» уточняет, что анализы мужчины отправлены в московскую лабораторию.

Роспотребнадзор 6 февраля сообщил, что в приграничной с Россией зоне рядом с китайской провинцией Хэйлунцзян пока зарегистрировано 190 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что заболевание в тяжелой форме протекает только у 13,8% пациентов. Летальность вируса после заражения составляет 2%.