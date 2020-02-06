Больше всего врачей не хватает на Камчатке, в Смоленской и Псковской областях

Росстат опубликовал сведения о нехватке медицинского персонала в регионах. Согласно этим данным, менее всего кадрами обеспечены Камчатский край (не закрыто 20% вакансий старшего и среднего персонала), Смоленская (18%) и Псковская области (16%), передает РБК.

В общем по России нехватка кадров среди врачей на 2018 год составляла 10%, а среди среднего медперсонала — 4%.

Это данные представляют статистику на конец 2018 года. В Смоленской области и. о. департамента здравоохранения Кристина Рябкова уточняет, что в 2019 году дефицит кадров среди врачей составляет уже 12,8%, а среди среднего медперсонала — только 10,2%. По словам Рябковой, основной проблемой в этом ракурсе является отъезд специалистов в столичный регион.

В Псковской области утверждают, что список вакансий с 2018 года уменьшился вдвое. Если тогда он составлял 2,3 тысячи ставок, то на 1 декабря 2019 года в регионе осталось примерно тысяча вакансий. При этом не уточняется, были ставки закрыты или сокращены.

Поясняется, что в половине регионов РФ в 2018 году была не закрыта каждая двадцатая вакансия в частных и государственных медучреждениях. В шести регионах неукомплектованность кадрами составляет 10%.

Министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина отмечает, что в регионе пытаются привлекать специалистов с помощью мер социальной поддержки.

Дефицит кадров чаще всего наблюдается в первичном звене здравоохранения и в службах «скорой» помощи. Избыток форм отчетности, низкая зарплата и высокие нагрузки заставляют людей увольняться, а для соискателей не представляют интереса.

Президент Владимир Путин предложил решить эту проблему путем целевого обучения медицинских сотрудников. По направлению «лечебное дело» предлагается сделать 70% учебных мест целевыми, а по направлению «педиатрия» — 75%. Самые редкие направления ординатуры предлагается сделать на 100% целевыми.