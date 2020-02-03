ДФО и СКФО больше других регионов страдают от дефицита онкологов

В российских медицинских учреждениях на сегодняшний день не хватает примерно двух тысяч врачей-онкологов.

Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, передает ТАСС. «По данным Министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках – 1987 человек», – констатировал Каприн.

По его словам, нехватка специалистов острее всего ощущается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах, наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Москве и Петербурге.