Россиян смогут лечить за рубежом за счет бюджета при отсутствии лечения в РФ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился административный регламент, определяющий порядок направления граждан на лечение за границей за счет бюджетных средств, пишет «Парламентская газета». Разработкой документа занимался Минздрав.

Эта возможность станет доступной для пациентов в том случае, если оказать требуемую помощь невозможно на территории России. Срок рассмотрения заявки на эту услугу не должен превышать 92 дня.

В документе прописана последовательность действий при организации медицинской помощи гражданину в этих условиях и порядок взаимодействия Минздрава и других органов власти в сфере здравоохранения с зарубежными клиниками.