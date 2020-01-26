Канадские ученые предположили, что ожирение и рак могут быть заразными

По мнению исследователей, микробы способны играть главную роль в передаче болезней, которые ранее считались незаразными.

Соответствующие выводы изложены в работе «Люди и микробиом», опубликованной международной группой ученых из Канадского института перспективных исследований (CIFAR), пишет издание Wize.life.

Поясняется, что термин «микробиом» обозначает триллионы микроорганизмов, большинство из которых представляют собой бактерии. Также к микробиому относятся грибки и вирусы. Все они крайне важны для здоровья, помогая, в частности, работе пищеварения и выведению токсинов.

Отмечается, что микробиом «демонстрирует заметные изменения» у страдающих ожирением, онкологией, сердечными заболеваниями или диабетом второго типа по сравнению с микробиомом здоровых людей.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате вторая мышь стала полнее. Так было установлено, что микробиом одних организмов фактически может передаваться другим.

Передача микробиома от одного человека к другому может осуществляться в ходе интенсивных социальных или бытовых контактов, указывается в статье. В частности, ученые выяснили, что кишечные микробы супругов крайне схожи друг с другом, в то время как различие с микробиомами дальних родственников оказалось существенным.

«Если вы суммируете эти факты, это говорит о том, что многие заболевания, которые традиционно не классифицируются как инфекционные, все же могут передаваться», — отмечает профессор микробиологии Бретт Финли. По его словам, если гипотеза подтвердится, «взгляд на общественное здравоохранение» будет полностью пересмотрен.