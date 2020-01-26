Эксперты дали рекомендации по профилактике нового типа пневмонии из КНР

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек, скончались 56 заболевших.

Как пишет ТАСС со ссылкой на комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, около половины всех случаев заражения приходятся на провинцию Хубэй, которая стала очагом распространения вируса. В провинции Чжэцзян зафиксировано 104 случая, в провинции Гуандун – 98, в Хэнане – 83. Сейчас заболевание распространилось почти на все регионы страны, в том числе Пекин, где зарегистрирован 51 случай заражения, и Шанхай (40).

Между тем в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что у семи госпитализированных с высокой температурой накануне, 25 января, граждан Китая не выявлены признаки пневмонии нового типа. В пресс-службе Роспотребнадзора заверили, что ситуация находится на особом контроле. Там уточнили, что сейчас под надзором московских медиков находятся шесть граждан КНР, их состояние оценивается как удовлетворительное, вероятный диагноз – ОРВИ.

В связи с угрозой распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендует пить в поездках только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. Эксперты советуют воздержаться от посещения рынков, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарков и мероприятий с привлечением животных. При планировании поездок необходимо уточнять эпидемиологическую обстановку в регионе назначения, в путешествиях желательно пользоваться защитными масками. При первых признаках заболевания следует сразу обращаться к врачам, не прибегая к самолечению.

Как передает «Синьхуа» со ссылкой на материалы Народной больницы Уханьского университета, помимо кашля, симптомами заболевания могут стать тошнота, головная боль, слабость, диарея, ощущение стеснения в груди, а также конъюнктивит.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Вскоре было установлено, что причиной является 2019-nCoV. Сообщалось о случаях заболевания в США, Франции, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах.

Центр стратегического планирования Минздрава разрабатывает экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса.