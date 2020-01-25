У прибывших из Китая казанцев диагностировали ОРВИ, а не коронавирус

Управление Роспотребнадзора в Татарстане сообщило, что у троих туристов, прибывших из китайского города Санья, не обнаружен коронавирус, пишет «Татар-информ».

Ранее двое человек госпитализировали из-за поднявшейся температуры. Третий гражданин от госпитализации отказался, поскольку у него не было симптомов респираторного заболевания. У госпитализированных граждан в итоге было обнаружено обычное ОРВИ.

У всех троих человек собраны анализы, которые будут готовы к понедельнику. На сегодняшний день в России не диагностировано ни одного случая пневмонии, вызванной новый типом коронавируса, распространяющимся в Китае.

Портал «22 век» уточняет, что в числе погибших от нового вируса люди 48-89 лет с рядом других заболеваний вроде диабета, цирроза печени или болезни Паркинсона.