Российские врачи впервые пересадят матку после обучения в Швеции

В Красноярске на базе местного Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА начнется эксперимент по внедрению методики хирургической пересадки матки, пишет «Медвестник».

В эксперименте примут участие сотрудники Медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна ФМБА России и группы компаний «Мать и дитя». Они будут посещать мастер-классы как в центре ФМБА, так и в Швеции у лидера использовании методики — профессора Матса Бреннстрема из университета Гетеборга.

Известно, что первый ребенок, зачатый с помощью пересаженной от живого донора матки, родился в 2014 году. В 2017 году это же удалось сделать, пересадив женщине матку от трупного донора.

Показанием для операции будет является абсолютная форма маточного бесплодия.

Главный внештатный трансплантолог Минздрава в Сибири и на Дальнем Востоке Александр Чернявский позитивно оценивает начало этого эксперимента. По его словам, пересадка матки — это хорошая альтернатива суррогатному материнству, эксплуатация которого вызывает ряд этических вопросов.